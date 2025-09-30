Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Kairat e Real Madrid jogarão às 13h45 pela Champions League (X/ @realmadrid)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (30/09), incluem partidas pelas Série A e B do Campeonato BrasileiroChampions League Campeonato Argentino.

Às 16h, o Kairat jogará contra o Real Madrid pela Champions League. Já às 21h30, o Atlético MG enfrentará o Juventude pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino 

  1. Newell's Old Boys x Estudiantes - 19h - AFA Play

Campeonato Brasileiro

  1. Atlético-MG x Juventude - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Goiás x Atlético-GO - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+

Champions League

  1. Atalanta x Club Brugge - 13h45 - Space e Max
  2. Kairat x Real Madrid - 13h45 - TNT e Max
  3. Chelsea x Benfica - 16h - TNT e Max
  4. Inter de Milão x Slavia Praga - 16h - Max
  5. Atlético Madrid x Eintracht Frankfurt - 16h - Max
  6. Bodø/Glimt x Tottenham - 16h - Max
  7. Olympique x Ajax - 16h - Max
  8. Galatasaray x Liverpool - 16h - Space e Max
  9. Pafos x Bayern de Munique - 16h - Max

Onde assistir ao jogo de Atlético Mineiro e Juventude; veja o horário

O jogo entre Atlético-MG x Juventude terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Kairat e Real Madrid; veja o horário

O jogo entre Kairat x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 13h45.

Onde assistir ao jogo de Chelsea e Benfica; veja o horário

O jogo entre Chelsea x Benfica terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Galatasaray e Liverpool; veja o horário

O jogo entre Galatasaray x Liverpool terá transmissão ao vivo pelo Space e pela Max, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

  1. 13h45 - Kairat x Real Madrid - Champions League
  2. 16h - Chelsea x Benfica - Champions League

ESPN

  1. 21h35 - Goiás x Atlético-GO - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 21h30 - Atlético-MG x Juventude - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

  1. 13h45 - Atalanta x Club Brugge - Champions League
  2. 13h45 - Kairat x Real Madrid - Champions League
  3. 16h - Chelsea x Benfica - Champions League
  4. 16h - Inter de Milão x Slavia Praga - Champions League
  5. 16h - Atlético Madrid x Eintracht Frankfurt - Champions League
  6. 16h - Bodø/Glimt x Tottenham - Champions League
  7. 16h - Olympique x Ajax - Champions League
  8. 16h - Galatasaray x Liverpool - Champions League
  9. 16h - Pafos x Bayern de Munique - Champions League

Disney+

  1. 21h35 - Goiás x Atlético-GO - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 21h30 - Atlético-MG x Juventude - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira

30.09.25 7h00

Campeonato Brasileiro

São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) pelo Brasileirão

São Paulo e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

29.09.25 19h00

Campeonato Brasileiro Série B

Avaí x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) pela Série B

Avaí e Coritiba jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

29.09.25 18h30

Futebol

Com ex-jogadores da dupla Re-Pa, Ponte Preta é o primeiro clube a garantir acesso à Série B de 2026

Com duas rodadas de antecedência, a Macaca consolidou uma ótima campanha e foi premiada com o retorno à Segunda Divisão

29.09.25 18h15

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira

30.09.25 7h00

AINDA DÁ

'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma

Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time”

28.09.25 20h19

CIRURGIA

Popó passará por cirurgia após briga generalizada em luta com Wanderlei Silva: 'Nada ofusca'

Popó disse que "em hipótese alguma, iríamos, eu e meu time, premeditar confusão após a luta" e afirmou que essa conduta "é das mais corriqueiras no histórico dos envolvidos do time adversário"

29.09.25 12h03

Remo

Lembra da sede campestre do Remo em Benfica? Saiba os detalhes do espaço

Clube procura espaço para construir Centro de Treinamento

30.09.25 1h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda