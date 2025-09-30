Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 30.09.25 7h00 Kairat e Real Madrid jogarão às 13h45 pela Champions League (X/ @realmadrid) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (30/09), incluem partidas pelas Série A e B do Campeonato Brasileiro, Champions League e Campeonato Argentino. Às 16h, o Kairat jogará contra o Real Madrid pela Champions League. Já às 21h30, o Atlético MG enfrentará o Juventude pelo Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Newell's Old Boys x Estudiantes - 19h - AFA Play Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Juventude - 21h30 - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Goiás x Atlético-GO - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+ Champions League Atalanta x Club Brugge - 13h45 - Space e Max Kairat x Real Madrid - 13h45 - TNT e Max Chelsea x Benfica - 16h - TNT e Max Inter de Milão x Slavia Praga - 16h - Max Atlético Madrid x Eintracht Frankfurt - 16h - Max Bodø/Glimt x Tottenham - 16h - Max Olympique x Ajax - 16h - Max Galatasaray x Liverpool - 16h - Space e Max Pafos x Bayern de Munique - 16h - Max Onde assistir ao jogo de Atlético Mineiro e Juventude; veja o horário O jogo entre Atlético-MG x Juventude terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Kairat e Real Madrid; veja o horário O jogo entre Kairat x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 13h45. Onde assistir ao jogo de Chelsea e Benfica; veja o horário O jogo entre Chelsea x Benfica terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 16h. Onde assistir ao jogo de Galatasaray e Liverpool; veja o horário O jogo entre Galatasaray x Liverpool terá transmissão ao vivo pelo Space e pela Max, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT 13h45 - Kairat x Real Madrid - Champions League 16h - Chelsea x Benfica - Champions League ESPN 21h35 - Goiás x Atlético-GO - Série B do Brasileirão SporTV 21h30 - Atlético-MG x Juventude - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max 13h45 - Atalanta x Club Brugge - Champions League 13h45 - Kairat x Real Madrid - Champions League 16h - Chelsea x Benfica - Champions League 16h - Inter de Milão x Slavia Praga - Champions League 16h - Atlético Madrid x Eintracht Frankfurt - Champions League 16h - Bodø/Glimt x Tottenham - Champions League 16h - Olympique x Ajax - Champions League 16h - Galatasaray x Liverpool - Champions League 16h - Pafos x Bayern de Munique - Champions League Disney+ 21h35 - Goiás x Atlético-GO - Série B do Brasileirão Premiere 21h30 - Atlético-MG x Juventude - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. 