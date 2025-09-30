Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (30/09), incluem partidas pelas Série A e B do Campeonato Brasileiro, Champions League e Campeonato Argentino.

Às 16h, o Kairat jogará contra o Real Madrid pela Champions League. Já às 21h30, o Atlético MG enfrentará o Juventude pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

Newell's Old Boys x Estudiantes - 19h - AFA Play

Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Juventude - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Goiás x Atlético-GO - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN e Disney+

Champions League

Atalanta x Club Brugge - 13h45 - Space e Max Kairat x Real Madrid - 13h45 - TNT e Max Chelsea x Benfica - 16h - TNT e Max Inter de Milão x Slavia Praga - 16h - Max Atlético Madrid x Eintracht Frankfurt - 16h - Max Bodø/Glimt x Tottenham - 16h - Max Olympique x Ajax - 16h - Max Galatasaray x Liverpool - 16h - Space e Max Pafos x Bayern de Munique - 16h - Max

O jogo entre Atlético-MG x Juventude terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

O jogo entre Kairat x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 13h45.

O jogo entre Chelsea x Benfica terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 16h.

O jogo entre Galatasaray x Liverpool terá transmissão ao vivo pelo Space e pela Max, às 16h.

