Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão O Liberal 06.09.25 19h46 Paysandu responde sobre procura de Hélio dos Anjos. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu se posicionou acerca da procura do técnico Hélio dos Anjos para comandar a equipe na sequência da Série B do Brasileirão. Por meio de nota, o clube negou que tenha realizado propostas para o treinador, que já comandou o Papão em outras três oportunidades. O Núcleo de Esportes de O Liberal apurou com fontes ligadas ao clube que o Paysandu tentou a contratação do técnico Hélio dos Anjos após a demissão de Claudinei Oliveira, após a partida contra o Volta Redonda-RJ, na última sexta-feira (5). O clube, segundo a apuração, teria oferecido R$ 1 milhão em sálários para um pacote de três meses de trabalho, com premiação de R$ 500 mil em caso de fuga do rebaixamento. Por meio de nota, o Paysandu negou a procura e não confirmou os valores apurados. Vale destacar que o Paysandu e o treinador vivem um imbróglio judicial por conta de pagamentos atrasados referentes à última passagem de Hélio pelo clube, que terminou em 2024. O técnico entrou na Justiça para cobrar os valores que ultrapassam os R$ 2 milhões. Atualmente, o Paysandu está na lanterna da Série B, com apenas 21 pontos, e precisa de uma reação imediata para escapar do rebaixamento. Em coletiva, Carlos Frontini, executivo do Paysandu, afirmou que o clube bicolor precisa de um treinador que possa tirar o time "dessa situação". Passagem de Hélio no Paysandu Ao todo, Hélio dos Anjos tem três passagens pelo Paysandu, uma mais curta, em 2002, uma entre 2019 e 2020 e a última, entre 2023 e 2024. Na última passagem, o treinador disputou 61 jogos, conquistou 28 vitórias, teve 21 derrotas e 12 empates, um aproveitamento de 52,4% comandando a equipe bicolor. Hélio ainda conquistou com a equipe alviceleste o acesso para a Série B, e os títulos no Campeonato Paraense e Copa Verde. Veja a nota do Paysandu na íntegra O Paysandu Sport Club esclarece que não procurou o treinador Hélio dos Anjos, por nenhum de seus representantes, uma vez que não possui interesse na sua contratação para comandar a equipe, ao contrário do que foi publicado por O Liberal, neste sábado (6). A direção bicolor também desmente as informações publicadas pelo referido veículo, que detalhou supostos valores contratuais sem nenhuma veracidade. Por fim, o clube informa que segue no mercado em busca de novos profissionais para o comando técnico do time.