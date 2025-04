Final da Copa Verde entre Goiás x Paysandu será transmitida para todo Brasil

Goiás x Paysandu decidem hoje (23) a Copa Verde 2025. A grande final será no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), com transmissão da TV Brasil para todo país, a partir das 21h. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A 12ª edição da Copa Verde será decidida pela segunda vez na história entre Goiás x Paysandu. Em 2023 o Esmaraldino levou a melhor e conquistou seu único título da competição. Já o Paysandu busca o pentacampeonato e promessa de um jogo pegado e com o estádio lotado, já que mais de 35 mil torcedores estão confirmados, segundo a equipe goiana.

Nesta partida ninguém entra com vantagem. Os clubes empataram no primeiro jogo em Belém pelo placar de 0 a 0 e quem vencer garante a taça da Copa Verde. Em caso de empate, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.

A final entre Goiás x Paysandu começa às 21h, em Goiânia (GO) e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.