Após empate em Belém, Paysandu encara o Goiás no Serra Dourada na grande decisão da Copa Verde

Depois do empate sem gols no jogo de ida, em Belém, Paysandu e Goiás voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (23), às 21h, no Serra Dourada, para decidir o campeão da Copa Verde. A final pode marcar a última edição do torneio, segundo indicações recentes da CBF.

O Paysandu chega pressionado. Na Série B, o time paraense está na zona de rebaixamento, com apenas um ponto em quatro jogos. Desde a primeira partida da final, acumulou duas derrotas (para Vila Nova e Chapecoense) e um empate sem gols contra o Operário-PR. Agora, busca na Copa Verde um respiro para recuperar a confiança.

Para a decisão, o técnico Luizinho Lopes poderá contar com os retornos do volante Leandro Vilela e do atacante Rossi, ambos recuperados de lesão. Eles se juntaram à delegação em Goiânia neste domingo (20). Vilela machucou-se justamente contra o Goiás no jogo de ida, e Rossi foi poupado no último compromisso da Série B.

Em contrapartida, o atacante Marlon e o zagueiro Quintana são dúvidas após sentirem a coxa contra o Operário. Além disso, reforços recentes como o goleiro Gabriel e o atacante Eliel não poderão atuar, pois foram inscritos após o prazo.

O calendário do Papão segue apertado. Além da Série B, o clube enfrenta o Bahia na terceira fase da Copa do Brasil — com jogos em 30 de abril (Belém) e 21 de maio (Salvador) — e decide o Campeonato Paraense contra o Remo, entre os dias 7 e 11 de maio.

Do outro lado, o Goiás vive oscilação na Série B. Após empatar com o Paysandu, venceu o Operário-PR, empatou com o Vila Nova (2 a 2) e perdeu para o América-MG por 1 a 0, resultado que deixou o time em 8º lugar, com 7 pontos.

Para a grande final, a expectativa é de estádio cheio. Cerca de 15 mil ingressos já foram vendidos, e a organização projeta mais de 30 mil torcedores no Serra Dourada. O Goiás busca seu segundo título da Copa Verde, enquanto o Paysandu tenta levantar a taça pela quinta vez, ampliando sua hegemonia no torneio.

O técnico Vagner Mancini prepara mudanças no time esmeraldino. Lucas Ribeiro volta à zaga, Lovat reassume a lateral esquerda e Juninho retorna ao meio-campo. No ataque, Wellington Matheus deve entrar no lugar de Vitinho, e Arthur Caíke será o substituto de Anselmo Ramon, que não está inscrito na competição.

Ficha Técnica

Data: 23/04/2025

Hora: 21h

Local: Estádio Serra Dourada

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Eduardo Gonçalvez da Cruz (MS) e Douglas Pagund (ES)

Quarto Árbitro: Rodrigo das Fonseca Silva (MT)

VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Marcão, Rodrigo Andrade e Rafael Gava; Welliton Matheus, Arthur Caíke e Pedrinho.

Técnico: Vagner Mancini

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Luan Freitas, Quintana, PK; Leandro Vilela, R. Martínez, Matheus Vargas; Marlon, Rossi e Nicolas.

Técnico: Luizinho Lopes