Ex-Paysandu, Hélio dos Anjos pode reencontrar Esli Garcia no Goiás; entenda

Ex-treinador do Paysandu, Hélio dos Anjos pode assumir o cargo de executivo de futebol no Goiás. Conforme informações do jornalista Thiago Menezes, da Rádio BandNews FM, o técnico, que já comandou o clube goiano, estaria disposto a retornar ao time na nova função. Com isso, caso a contratação seja confirmada, Hélio vai voltar a trabalhar com Esli García, também ex-bicolor.

Ambos trabalharam juntos no Paysandu em 2024, mas a relação entre os dois não parecia ser das melhores. Hélio dos Anjos tinha questões com a escalação do atacante venezuelano como titular, e a relação entre o jogador e a comissão técnica era estremecida.

Hélio dos Anjos foi demitido do Paysandu após uma sequência de resultados negativos na reta final da Série B. Já Esli deixou o Papão no final do ano de 2024, após o término de seu contrato com o time, e acertou com o Goiás.

VEJA MAIS

Contudo, a passagem do jogador pelo time goiano não tem sido das melhores. Esli tem encontrado dificuldades para se encaixar no elenco e, recentemente, teria se desentendido com o zagueiro Messias em um dos treinamentos do Esmeraldino. Ao todo, García tem apenas seis jogos na temporada e ainda não marcou.

Esta não é a primeira vez que o jogador se envolve em situações desse tipo. No Paysandu, o goleiro Matheus Nogueira chegou a cobrar o atacante publicamente e teve um desentendimento com ele dentro de campo. Hélio dos Anjos, enquanto estava no Bicola, chegou a dar declarações sobre a entrega do atleta e os problemas relacionados a isso.

Além da crise pessoal do jogador, o Goiás também passa por uma fase de pressão sobre os dirigentes e a comissão técnica. Com isso, o treinador Hélio dos Anjos seria uma alternativa para tentar reorganizar o clube.

Hélio já comandou o Esmeraldino em seis oportunidades, tendo mais de 200 jogos com a equipe. Atualmente, o clube está na quarta posição do Campeonato Goiano, com 18 pontos.