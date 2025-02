Acabou a paciência? Discussão entre Esli Garcia e zagueiro do Goiás repercute

A fase não é das melhores para o Goiás. Na tarde do último domingo (23), o Verdão recebeu a Abecat Ouvidorense no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia, pela 11ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Goiano 2025. Apesar de jogar em casa, a equipe ficou apenas no empate por 1 a 1 com a Onça Pintada, terminando a primeira fase na 4ª posição da classificação geral.

Além do resultado abaixo do esperado, outro assunto movimentou os bastidores do clube. Durante um treinamento, o atacante Esli Garcia e o zagueiro Messias teriam se desentendido, com o defensor cobrando o companheiro de forma mais enérgica no CT.

As cobranças por mais empenho e atenção por parte de Esli não são recentes. No Paysandu, o goleiro MatHeus Nogueira já havia cobrado o atleta publicamente também. Os técnicos Hélio dos Anjos (quando estava no Papão) e Jair Ventura (atualmente no Goiás) também tiveram posturas semelhantes, preterindo o atleta como titular por "não entregar" tudo que desejam. Além de tudo isso, fora de campo, outra semelhança: as torcidas do Papão e do Periquito do Cerrado cobram a titularidade de Esli de forma incisiva e, por vezes, até mesmo exagerada.

TEM CLIMA PARA SEGUIR NO GOIÁS?

Diferente do que ocorria no Paysandu, onde costumava ser utilizado em parte do 2º Tempo, o jogador tem ficado apenas no banco e sequer entra nas partidas. Além de não ter espaço com Jair Ventura, a outra dúvida é como ele seguirá no clube após ser cobrado por Messias, titular absoluto e um dos líderes do elenco.

Após o apito final, o zagueiro foi um dos poucos jogadores a se dirigir até a torcida para agradecer o apoio e reforçar o compromisso do time em busca do título estadual. Apesar disso, não comentou nada sobre a possível discussão com Esli, limitando-se a afirma que "agora é focar na segunda fase do campeonato, treinar bastante e melhorar para alcançar o objetivo do clube, que é o título", declarou o zagueiro.

E você, internauta? Acha que o tempo de Esli Garcia no Goiás mal começou, mas já chegou ao fim? Ele ainda tem espaço em algum clube paraense?