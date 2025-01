Técnico do Goiás avalia não utilização de Esli Garcia no time: ‘Seria pouco inteligente’

O atacante Esli Garcia deixou o Paysandu na última temporada e passou a fazer parte do elenco do Goiás em 2025. Agora, o Esmeraldino busca a taça do Campeonato Goiano, e disputou a 5ª rodada da competição na última terça-feira (28/01), vencendo o Jataiense por 1 a 0. A partida foi a primeira do atacante venezuelano como titular, o que foi justificado pelo técnico Jair Ventura.

“É opção do treinador. Seria pouco inteligente em um jogo muito competitivo botar um jogador mais técnico, de não tanta força física. Por isso a gente optou pelo Gonzalo, que entrou muito bem, nos ajudando com as bolas aéreas, muito difícil jogar com gramado nas condições que tem. Por isso a gente optou pela não entrada dele. Mas tem mais jogadores né”, disse.

Esli estreou com a camisa do Goiás na estreia do time no Campeonato Goiano, contra o Atlético Catalano, entrando aos 71 minutos de jogo.

VEJA MAIS

O atacante foi um dos principais jogadores do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro, em 2024. O venezuelano chegou ao Papão no início da temporada e aos poucos ganhou a admiração dos torcedores por conta da característica de finalizador. Ao todo, foram 45 jogos e 14 gols, sendo 10 na Segundona, marcados com a camisa do Papão. O jogador foi o artilheiro do Bicola na competição.