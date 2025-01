Em homenagem às aves da Amazônia, Paysandu apresenta camisas dos goleiros para a temporada

Após anunciar o lançamento do uniforme dos jogadores para a temporada de 2025, o Paysandu lançou neste sábado (11) as camisas dos goleiros inspiradas nos pássaros da floresta amazônica. As peças fazem parte da coleção Amazônia que Inspira, criada pela marca Lobo.

Os uniformes dos arqueiros foram confeccionados em três modelos. O primeiro é inspirado no Gavião-Real, a maior ave de rapina encontrada no Brasil e na Amazônia. A peça é preta e cinza, com traços e manchas na parte da frente, mangas e ombros.

A segunda camisa segue o mesmo estilo do primeiro modelo, mas as cores foram inspiradas no pássaro Uirapuru, muito conhecido na floresta amazônica. Já o terceiro é preto, com detalhes brancos, vermelhos e laranjas. O modelo foi inspirado no Tucano, um dos pássaros mais icônicos e bonitos da Amazônia.

"Homenageando as nossas aves, que com sua imponência e suas cores sobrevoam os céus da Amazônia, cada detalhe carrega a força e a beleza da natureza que nos inspira", destacou.

Em dezembro, o Paysandu lançou o uniforme da temporada de 2025. A camisa ganhou o nome de "Nativa" e também faz parte da coleção Amazônia que Inspira. O projeto bicolor visa destacar o compromisso do clube com a preservação ambiental e a proteção da floresta.

Na última quinta-feira (9), a equipe também lançou os uniformes de treino do time, que foram inspirados nos rios amazônicos. As peças foram confeccionadas em tons de verde, preto e branco.

O Bicola informou que os mantos estarão disponíveis para compra em breve nas lojas oficiais e no site do clube.