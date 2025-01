Paysandu: Iago Hass e Alisson disputam titularidade para a final da Supercopa contra a Tuna

O Paysandu realizou neste sábado (11) o último treino antes da final da Supercopa Grão-Pará contra a Tuna Luso. O jogo ocorre neste domingo (12), no estádio Mangueirão. Para o duelo, o treinador Márcio Fernandes não poderá contar com o goleiro titular Matheus Nogueira, que ainda não está completamente regularizado para esta temporada. Com isso, o técnico bicolor terá que escolher entre dois nomes: o remanescente Iago Hass e o recém-chegado Alisson, ex-Criciúma.

Iago está no Papão desde o ano passado. Após o fim da Copa Grão-Pará, onde foi campeão com a Tuna, o jogador acertou com o clube e passou a ocupar a posição de terceiro goleiro. Como o Papão tinha dois grandes nomes na área, Nogueira e Diogo Silva - que deixou o Bicola -, o arqueiro não teve a chance de estrear com a camisa do Papão, mas agora, na falta de Matheus, espera ser escalado para este jogo.

"A gente vem se preparando muito desde o dia da apresentação. Vamos ver o que o professor vai decidir e acho que quem [for o escolhido] vai estar pronto para este jogo", disse o jogador, que ainda comentou sobre a possibilidade de estrear pelo Papão contra o seu ex-time.

"Foi a Tuna quem me credenciou a estar no Paysandu. Estou bem ansioso e motivado para esse jogo e desde o ano passado querendo poder jogar, respeitando os meus companheiros", completou o goleiro.

Do outro lado, Márcio Fernandes tem o recém-contratado Alisson, que disputou a Série A do Brasileirão com o Criciúma como reserva. O jogador chegou a atuar em seis jogos na competição. Na sua apresentação, o arqueiro falou sobre a expectativa para jogar no clube e destacou o carinho pelo Paysandu por ter sido o time contra quem ele estreou como profissional em 2017, quando ainda estava no Figueirense.

"É uma honra estar aqui no Paysandu. Estou muito honrado pela oportunidade. Sempre acompanhei o Paysandu, a minha estreia foi contra o clube e levei no coração. Espero honrar toda confiança depositada em mim", disse o jogador.

"Eu acabei de chegar no clube, então, o que acontecer, qual for a decisão do professor, se eu jogar, vou dar o meu melhor, se não, vou ajudar os meus companheiros da forma que eu puder", concluiu Alisson.

A partida entre o Paysandu e a Tuna marca o início da temporada de 2025 do futebol paraense. A decisão da Supercopa Grão-Pará ocorre neste domingo (12), às 17h, no estádio Mangueirão. O Papão é o atual campeão do Campeonato Paraense, enquanto a Águia do Souza venceu a Copa Grão-Pará. O jogo terá transmissão Lance a Lance no site de OLiberal.com.