Inspirada nos rios amazônicos, Paysandu lança camisas de treino para a temporada de 2025

O Paysandu anunciou o lançamento da coleção de camisas de treino do clube para a temporada de 2025. Em tons de verde, preto e branco, a nova linha de uniformes estará disponível nos próximos dias para o torcedor adquirir.

Ao todo, três modelos foram confeccionados. Para os jogadores, a camisa será toda branca, com desenhos ondulados nas mangas em preto e branco, que representam os rios da região amazônica, e o escudo do Papão no peito.

A camisa de goleiro é predominantemente verde, com os mesmos detalhes nas mangas. Já a terceira peça segue o mesmo design, mas com o preto em destaque. A coleção foi produzida pela marca do Bicola, a Lobo, e é inspirada nos rios amazônicos, que caracterizam a região.

Vale destacar que o uniforme oficial da equipe bicolor para esta temporada também foi inspirado na Amazônia. A camisa recebeu o nome de “Nativa” e faz parte da coleção “Amazônia que inspira”. O projeto tem o intuito de reforçar o compromisso com a preservação ambiental, juntamente com a tradição da equipe na região e as riquezas naturais da Região Norte.

Assim como o uniforme de treino, o manto oficial foi inspirado na floresta, nos rios que banham a região e nas conquistas do clube ao longo de sua história.

Conforme foi informado por meio das redes sociais, as peças de treino ainda não estão disponíveis para venda. As lojas Lobo devem divulgar mais informações em breve sobre preços e disponibilidade dos uniformes.