Derrota, Volta Redonda, Círio: Hélio dos Anjos comenta semana do Paysandu antes de decisão

A derrota do Paysandu contra o Amazonas, pelo quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, continua sendo tópico de discussão pela Curuzu. Nesta terça-feira (3), o técnico bicolor Hélio dos Anjos comentou sobre o desempenho bicolor. Muito crítico, o treinador foi enfático ao afirmar o que faltou à equipe bicolor no duelo:

"Eu vejo da seguinte forma: nos faltou competitividade. O envolvimento do jogo não foi o mesmo de outros jogos. Falo isso bem tranquilo, assistindo ao jogo, trabalhei no jogo, não no estádio, mas trabalhei. O primeiro gol foi o resumo disso. Tivemos quatro chances de evitar o gol. Eu fiz uma substituição no intervalo e o que chamou a atenção foram os números do jogo. Foram os piores do quadrangular e resultou num jogo e o adversário nos deu uma pequena atropelada", disparou.

Volta Redonda

O Paysandu volta a campo contra o Volta Redonda, no sábado (7), às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, no interior do Rio de Janeiro. Com uma vitória e até um empate, o Bicola se garante na Série B. Mas em caso de derrota com uma combinação de resultados, a equipe pode até perder o acesso. Hélio garantiu que a crença na equipe continua em alta e o fato de ser visitante contra o Voltaço não é algo para se preocupar:

"Esse grupo tem toda minha confiança, foi um caso atípico. As pessoas estão muito enganadas. Aqui nunca teve oba-oba, sabe por quê? porque esse grupo sofreu muito na temporada e estão calejados por isso. Agora, são jogadores e seres humanos. Nem sempre o rendimento vai ser o melhor possível. Vamos decidir fora de casa, o ambiente é o mesmo e não vai mudar nada. Preferia em casa, mas não vai mudar nada", afirmou.

Círio de Nazaré 2023

Com o revés do último fim de semana, o Paysandu terá a segunda e última oportunidade de cravar o acesso justamente durante o Círio de Nazaré. Devoto de Nossa Senhora, Hélio dos Anjos abordou o tema e falou sobre como está a fé do grupo. De acordo com o comandante bicolor, todos farão de tudo para que o acesso bicolor seja a cereja no bolo de um fim de semana tão especial para os paraenses.

"Até surgiu um assunto que eu havia citado que conseguiriamos a classificação no Círio. Iríamos antes, para chegar no Círio e estar todo mundo curtindo, mesmo todo mundo viajando. Sou muito católico e ela vai nos iluminar. Ninguém quer que a Nossa Senhora de Nazaré resolva todos os nossos problemas, mas nós temos uma fé muito grande nela. Coincidentemente é um fim de semana especial para o paraense e para todos nós. Vamos fazer de tudo para abrilhantar a festa do traslado e do Círio com a nossa classificação", concluiu.

Enquanto Volta Redonda x Paysandu ocorre, Amazonas e Botafogo-PB se enfrentam no mesmo dia e horário na Arena da Amazônia. A partida é válida pela rodada final do quadrangular de acesso do Brasileiro da Terceirona. Assista ao duelo entre Voltaço e Papão pela transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal FM.