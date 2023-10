Com atual pontuação, Paysandu subiria em todas as edições do quadrangular de acesso da Série C

O Paysandu ainda não carimbou a vaga à Série B de 2024, mas faz uma campanha de encher os olhos do torcedor bicolor na Terceirona deste ano. Com 10 pontos em cinco jogos disputados no quadrangular de acesso, o Papão tem aproveitamento melhor do que muitos times que subiram em anos anteriores. Segundo um levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal, a atual pontuação do Bicola garantiria a equipe na Segundona nas últimas três temporadas.

De acordo com o levantamento, Londrina, Criciúma e Vitória - segundos colocados nos grupos do Paysandu nos últimos quadrangulares de acesso - conquistaram menos pontos que o Papão tem atualmente. Nas ocasiões, as equipes alcançaram a Série B com apenas 9 pontos ganhos, enquanto nesta temporada o time alviceleste já somou 10, com uma rodada de antecedência.

Apesar disso, o Paysandu ainda não selou o acesso à Série B do Brasileirão. Depois de perder para o Amazonas-AM em casa na rodada passada, o time bicolor precisará enfrentar uma "final" diante do Volta Redonda-RJ, no interior do Rio de Janeiro, para confirmar o retorno à Segunda Divisão.

As condições, apesar da vaga não garantida, ainda são bastante favoráveis ao Bicola. A equipe alviceleste pode vencer, empatar e até perder por um gol de diferença para o Volta Redonda-RJ que mesmo assim conquista o acesso à Série B. Caso perca por dois ou mais gols de desvantagem, o Papão só fica de fora da Segundona do ano que vem se o Amazonas-AM vencer o Botafogo-PB, em Manaus.

A partida entre Paysandu e Volta Redonda-RJ será realizada neste sábado (7), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.