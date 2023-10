Jogando em casa, Volta Redonda venceu cinco dos dez jogos por dois ou mais gols de diferença

Depois de perder em casa para o Amazonas e deixar o acesso escorrer por entre os dedos, o Paysandu tem uma missão indigesta para reverter a perda. Agora, o time de Hélio dos Anjos precisa segurar o Volta Redonda em casa, no próximo sábado (7) e evitar a qualquer custo a derrota por dois gols de diferença.

Apesar do perigo iminente, o Paysandu não está em maus lençóis, haja vista que este é o resultado mais distante que pode ocorrer para estragar o acesso. Um empate ou até mesmo a derrota por um gol de diferença garante o time na segunda divisão do próximo ano. A preocupação, neste caso, gira em torno do retrospecto do adversário jogando em casa.

Durante a primeira fase da Série C, em 10 jogos em casa o Volta Redonda conseguiu nada menos que cinco vitórias por dois ou mais gols de diferença, incluindo uma contra o próprio Paysandu, na 5ª rodada. À época o Paysandu perdeu por 3 a 0 sob o comando de Marquinhos Santos e detinha a pior defesa da Série C.

A semelhança com a atualidade, no entanto, é quase nula. Desde a chegada de Hélio dos Anjos, o Paysandu cresceu na tabela, garantiu a classificação em sétimo lugar e fez até o momento a melhor campanha do grupo C do quadrangular. Um possível problema é a presença do atacante Ítalo, vice-artilheiro da Série C, com 11 gols marcados, sendo três deles contra o Paysandu, dois na quinta rodada e um no quadrangular decisivo.

No momento, o Papão da Curuzu é o líder do grupo C do quadrangular, com 10 pontos. O Voltaço, por sua vez, aparece na terceira posição, com sete pontos. Para alcançar o acesso, o time carioca precisa vencer por dois ou mais gols de diferença e torcer por um tropeço do Amazonas, em casa, diante de um eliminado Botafogo-PB. Os times se enfrentam a partir das 18 horas deste sábado (7), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Vitórias do Volta Redonda por dois ou mais gols na primeira fase da Série C

- 4ª rodada: 3 x 0 sobre o América-RN

- 5ª rodada: 3 a 0 sobre o Paysandu

- 9ª rodada: 3 a 0 sobre o São Bernardo (fora)

- 13ª rodada: 5 a 1 sobre o Amazonas

- 15ª rodada: 2 a 0 sobre o Altos

- 18ª rodada: 2 a 0 sobre o Figueirense