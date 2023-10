Paysandu visita o Volta Redonda sem nunca ter vencido no Rio de Janeiro pela Série C

No próximo sábado (7), às 18h, o Paysandu vai encerrar a fase quadrangular da Série C fora de casa. O adversário é o Volta Redonda e o jogo vai ser em um estado em que o Bicolor nunca conquistou vitórias na terceira divisão. Porém, para garantir o acesso para a Série B, basta que o Bicolor vença, empate ou perca por até um gol de diferença.

Apesar de recentemente ter vitórias no Rio de Janeiro, como em 2015 contra o Botafogo e em 2016 contra o Vasco, ambas na Série B, além de uma contra o Madureira, na Copa do Brasil 2021, pela Série C o Papão ainda não venceu nenhum adversário.

Foram cinco partidas na terceira divisão do Brasileirão, com duas derrotas e três empates. Em 2012 o Papão perdeu para o Macaé por 3 a 2, mas o resultado garantiu o sonhado acesso para a Série B - por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0. Em 2014, na final da Série C, o Bicolor empatou em 1 a 1 com o mesmo Macaé (que ficou com o título após outro empate em 3 a 3, em Belém).

Após o rebaixamento em 2018, o Papão viajou ao Rio de Janeiro três vezes, todas para enfrentar o Volta Redonda. Em 2019 empate em 0 a 0 e em 2021 outro empate, mas em 2 a 2. Já na edição atual, na primeira fase, uma pesada derrota para o Voltaço: 3 a 0 para os mandantes, ainda pela quinta rodada da competição.

Jogos do Paysandu no Rio de Janeiro desde 2012*

2023 - Volta Redonda 3 a 0 Paysandu - Série C

2023 - Fluminense 3 a 0 Paysandu - Copa do Brasil

2021 - Volta Redonda 2 a 2 Paysandu - Série C

2021 - Madureira 0 a 1 Paysandu - Copa do Brasil

2019 - Volta Redonda 0 a 0 Paysandu - Série C

2016 - Vasco 0 a 2 Paysandu - Série B

2015 - Botafogo 2 a 3 Paysandu - Série B

2015 - Fluminense 2 a 1 Paysandu - Copa do Brasil

2015 - Macáe 2 a 1 Paysandu - Série B

2014 - Macaé 1 a 1 Paysandu - Série C

2012 - Macaé 3 a 2 Paysandu - Série C

Antes disso, o Paysandu só jogou oficialmente no Rio de Janeiro em 2005, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, em 51 jogos oficiais desde 1974 o Papão acumula 6 vitórias, 10 empates e 35 derrotas no estado.

*Pesquisa realizada no site ogol.com.