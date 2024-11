De olho em 2025, Paysandu busca renovações de jogadores; veja quem pode permencer no Papão

O Paysandu já está garantido na Série B de 2025 e agora planeja a próxima temporada. O clube tenta a renovação de alguns jogadores visando o Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil, além, do Brasileirão. Essas competições iniciam em janeiro e terão fim somente no final de novembro e a montagem do elenco passa por algumas renovações de contrato.

A diretoria do Papão já renovou contrato com quatro jogadores para 2025, os atletas que ganharam um novo vínculo com o Bicola são: goleiro Diogo Silva, os zagueiros Lucas Maia e o uruguaio Quintana, além do latera-direito Edilson. Mas a diretoria deve sentar com alguns atletas para tratar de uma possível renovação para a próxima temporada e nomes importantes neste ano de 2024, devem discutir com Maurício Ettinger, atual presidente, além de Roger Aguilera, vice-presidente nesta gestão, mas eleito condutor do clube para os próximos dois anos.

Estão nos planos do Paysandu para a próxima temporada o os atacantes Jean Dias, Ruan Ribeiro e também Paulinho Bóia, além do lateral Bryan Borges e do goleiro Matheus Nogueira. Existe a possibilidade de um noivo vínculo também com o atacante venezuelano Esli Garcia, artilheiro do clube na disputa da Série B, porém, o Paysandu tem prioridade na negociação do jogador, junto ao Deportivo Táchira, da Venezuela, mas o clube paraense precisa desembolsar quase R$2 milhões para que o jovem de 24 anos permaneça vestindo azul e branco em 2025.

Além de Esli Garcia, o Paysandu também quer a permanência do volante João Vieira, de 27 anos, que está na sua terceira temporada vestindo a camisa do Papão, porém, a possibilidade do jogador permanecer no clube alviceleste é pequena. A situação de João Vieira no Paysandu comentada pelo presidente eleito do clube à Rádio Liberal +. Roger Aguilera pontuou que a não permanência dele no Paysandu foi por uma decisão familiar.

“O João Vieira tem contrato até o final do ano, mas acredito que ele não ficará. Provavelmente, já assinou um pré-contrato com outro clube. No entanto, essa não é uma questão apenas do atleta; a esposa dele não quer mais morar em Belém. Se a família tomou essa decisão, o que posso fazer?”, falou.

O clube bicolor também possui atletas com contratos mais longos, que permanecerão no clube pelo menos até o meio da temporada 2025, já outros até o término dela. Kavyn e Juninho possui vínculo até 2026, já o atacante argentino Borasi, possui contrato com o clube até a metade da temporada e é tratada como prioridade a permanência dele até o fim de 2025. Outros que possuem vínculo com o Lobo até 2025 são o zagueiro Pedro Romano e o lateral Keffel, que quase não atuaram pelo Papão nesta temporada. Essa situação deve pesar na balança, já que o clube estuda possíveis rescisões.