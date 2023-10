Com promoção de ingressos e outdoor, Volta Redonda pede apoio da torcida contra o Paysandu

É decisão na Série C e nesse momento vale tudo para conquistar o acesso à Série B de 24. O Volta Redonda-RJ recebe o Paysandu, neste sábado (7), às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ), pela última rodada do quadrangular final da Terceirona. O clube carioca precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar sem precisar de outros resultados e a diretoria aurinegra decidiu fazer promoção para os torcedores na última “cartada” da competição.

Em seus perfis nas redes sociais, o Volta Redonda publicou uma foto de um outdoor com a frase “Precisamos do seu apoio” e ao lado os pontos de vendas de ingressos para o jogo. O clube carioca informou que os torcedores que forem ao estádio vestido com a camisa do Voltaço ou qualquer outra camisa preta ou amarela, no ato da compra, pagará apenas R$20 pelo ingresso.

O Volta Redonda é o atual terceiro colocado no grupo com 7 pontos conquistados, atrás do Paysandu, que soma 10 pontos e do Amazonas-AM, que está com 9. Para avançar à Série B, o Voltaço precisa vencer por dois gols de diferença, sem precisar do resultado entre Amazonas x Botafogo-PB, que duelam na Arena da Amazônia, na cidade de Manaus (AM). Caso o Volta Redonda vença apenas por um gol, ele terá que torcer para que o Belo vença o Amazonas para conquistar o acesso. Já o Paysandu pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim estará na Série B de 2024. Caso perca por dois gols de diferença, o Papão terá que torcer para que o Botafogo vença o Amazonas.

Volta Redonda-RJ x Paysandu duelam pela sexta e última rodada do quadrangular final da Série C, neste sábado (7), às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida decidirá vaga na Série B de 2024 e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM na frequência 97.5MHz e também no Youtube.