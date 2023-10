Paysandu: Hélio dos Anjos sobre possível acesso à Série B: 'será a melhor conquista da minha vida'

O embarque do Paysandu nesta quinta-feira (5), não contou com um número grande de torcedores no aeroporto, porém, os poucos torcedores que que estiveram no local passaram energias positivas ao elenco. O técnico Hélio dos Anjos conversou com a imprensa e falou da importância do carinho e citou que o acesso à Série B, caso ocorra, será a maior conquista da carreira.

Carinho, apoio e esperança em um retorno de festa. Esse foi o sentimento do torcedor bicolor no embarque do clube para o Rio de Janeiro (RJ). O treinador do Papão agradeceu o apoio e afirmou que os jogadores devem o acesso à torcida.

“A diferença [que a torcida faz] é toda. Nós trabalhamos em cima de uma emoção muito grande em relação ao torcedor, o carinho e como somos tratados pela torcida e é à ela que devemos esse acesso primeiramente e são pessoas que só trazem coisas boas”, disse.

VEJA MAIS

Hélio era o treinador do Paysandu na disputa do acesso à Série B em 2019, contra o Náutico-PE, em Recife (PE), quando o árbitro Leandro Vuaden marcou um pênalti parra o clube pernambucano, em que o Timbu empatou a partida levando a decisão do acesso para as penalidades, em que o Náutico acabou ficando com a vaga. Hélio dos Anjos afirmou que está muito envolvido com o momento em que o Paysandu vive e que o possível acesso, é considerado a maior conquista da carreira.

“Estou muito confiante acima de tudo envolvido com esse jogo. Se eu for olhar para o meu lado é a melhor conquista da minha vida, caso a gente consiga [o acesso]”, falou.