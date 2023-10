Premiação, fé, raça e vontade: presidente do Paysandu fala sobre jogo do possível acesso à Série B

O Paysandu tem um jogo decisivo no próximo sábado (7), contra o Volta Redonda-RJ, fora de casa, pela última rodada do quadrangular da Série C. O clube bicolor embarcou para o Rio de Janeiro (RJ) e o presidente falou com a equipe de O Liberal sobre o momento que o time vive e afirmou que nesse jogo a equipe não pode deixar de apresentar raça e vontade.

"Estamos com fé total. Nós somos o primeiro [time] da chave, só depende da gente e vai dar certo. Tem [premiação], que foi estipulada desde o começo do ano. Mas não é por isso, não, eles estão jogando por vontade. Tenho certeza no acesso e no primeiro lugar, vai dar tudo certo", disse concluiu o presidente. [Não pode faltar] raça e vontade", falou.

O Paysandu pode até perder por um gol de diferença que, mesmo assim, estará classificado para a Série B. Caso perca por dois gols de diferença para o Volta Redonda, o clube paraense precisaria torcer para que o Botafogo-PB vença o Amazonas-AM, em Manaus (AM).