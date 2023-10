Adversário do Paysandu pelo acesso, Volta Redonda possui técnico e jogadores ex-Leão e Papão

O jogo decisivo entre Volta Redonda-RJ x Paysandu, no próximo sábado, decidirá o futuro das equipes na temporada 2024. Os dois podem conquistar o acesso, mas também só um deles pode sorrir ao final dos 90 minutos, já que o Amazonas-AM, em Manaus (AM), também está na luta pelo acesso à Série B e enfrenta o Botafogo-PB. No elenco do Voltaço, dois jogadores e o técnico são velhos conhecidos dos torcedores paraenses.

A equipe carioca precisa vencer o Paysandu por dois gols de diferença para garantir o acesso sem depender do jogo entre Amazonas x Botafogo e conta com dois jogadores que passaram por Belém, um pelo Remo, maior rival do Papão e outro pelo próprio Paysandu.Um deles é o Lateral-direito Wellington Silva, de 35 anos. Ex-Fluminense, Flamengo e Internacional. O jogador atuou com a camisa do Remo em 2020 e também 2021. Foram 39 jogos com a pelo clube paraense e nenhum título e gols.

Wellington Silva quando estava no Remo (Samara Miranda/ Ascom Remo)

O Voltaço também possui um ex-bicolor no elenco. O meiocampista Paulinho, de 34 anos, defendeu o Paysandu duas vezes na carreira. O jogador atuou pelo Paysandu na temporada 2016 e em seguida deixou o clube. Paulinho retornou ao Papão em 2021, onde conquistou o título do Parazão. Nessa última passagem o atleta fez 25 partidas com a camisa alviceleste.

Paulinho quando atuava pelo Papão (Jorge Luís Totti / Paysandu)

No banco de reservas do Volta Redonda, um velho conhecido das torcidas do Remo e do Paysandu. Atualmente com 42 anos, o técnico Rogério Corrêa atuou com as camisas de Leão e Papão quando jogador. O então zagueiro, defendeu o Remo 2009 e, na mesma temporada, “atravessou” a Avenida Almirante Barroso, em Belém e foi jogar pelo Paysandu, onde permaneceu até 2010. Em 2011 Rogério Corrêa atuou também pelo Independente de Tucuruí, clube onde encerrou a carreira.

Técnico Rogério Corrêa foi zagueiro do Remo e do Paysandu (Raphael Torres / Volta Redonda)