Visitante indigesto: Paysandu marcou gols em 7 dos últimos 10 jogos fora de casa

No próximo sábado (7/10), o Paysandu vai ter a partida mais decisiva do ano. Fora de casa o time enfrenta o Volta Redonda às 18h, pela última rodada do quadrangular. O jogo vale o acesso do Papão para a Série B. Para subir, basta o Paysandu vencer, empatar ou perder por até 1 gol de diferença. E fora de casa a equipe costuma balançar as redes, fator muito positivo para o que estará em jogo contra o Voltaço.

Dos últimos 10 jogos que fez como visitante, em sete o Papão marcou ao menos um gol, além de ter vencido três partidas - todas pela Série C. E dentre os dez jogos, apenas um placar que - se repetido - tiraria o acesso do Papão. O jogo da primeira fase contra o mesmo Volta Redonda terminou 3 a 0 para os fluminenses.

O confronto, válido pela 5ª rodada da Terceirona, tinha ainda sob o comando técnico Marquinhos Santos e alguns jogadores que já deixaram o elenco, como o zagueiro Genilson e o meia Fernando Gabriel.

Para este sábado, o Papão terá de volta o técnico Hélio dos Anjos à beira do gramado. Suspenso, ele não pôde comandar a equipe na derrota de virada para o Amazonas, no último domingo, no Mangueirão.

Os últimos 10 jogos do Paysandu fora de casa*

29/03 - Botafogo 2 a 3 Paysandu - Série C - Quadrangular

09/09 - Amazonas 0 a 1 Paysandu - Série C - Quadrangular

26/08 - Confiança 1 a 0 Paysandu - Série C - 1ª Fase

06/08 - Altos 1 a 1 Paysandu - Série C - 1ª Fase

30/07 - América 1 a 1 Paysandu - Série C - 1ª Fase

08/07 - Amazonas 1 a 2 Paysandu - Série C - 1ª Fase

27/06 - Botafogo 3 a 2 Paysandu - Série C - 1ª Fase

07/06 - Operário 0 a 0 Paysandu - Série C - 1ª Fase

31/05 - Goiás 2 a 1 Paysandu - Copa Verde - Final

28/05 - Volta Redonda 3 a 0 Paysandu - Série C - 1ª fase

*Pesquisa realizada no site ogol.com