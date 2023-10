Série C: Contra o Paysandu, Volta Redonda terá retorno de jogadores importantes

Chegou a hora da decisão para Volta Redonda x Paysandu no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Os clubes se enfrentam no próximo sábado (7), às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ), valendo uma vaga na Série B de 2024. A equipe carioca terá o retorno de dois jogadores importantes na competição.

O técnico do Voltaço, Rogério Corrêa, que já jogou por Remo e Paysandu, terá o retorno de sua dupla de zaga titular da equipe. Os jogadores Matheus Santos e Marcão, estão à disposição do comandante para o jogo contra o Paysandu. Eles ficaram de fora da partida diante do Botafogo-PB, pois tinham levado o terceiro cartão amarelo contra o Amazonas-AM e tiveram que cumprir suspensão na rodada passada. Em 23 partidas do clube aurinegro na Série C deste ano, os atletas estiveram em campo 22.

VEJA MAIS

Volta Redonda x Paysandu se enfrentam pela última rodada do quadrangular da Série C. O Paysandu é o líder do grupo com 10 pontos e possui uma vantagem nesta partida final. O clube pode empatar e até perder por um gol de diferença, que mesmo assim estará na Série B de 2024. Já o Volta Redonda precisa vencer o Paysandu por dois gols de diferença para ficar com a vaga, sem depender do resultado entre Amazonas-AM x Botafogo-PB, que se enfrentam na Arena da Amazônia, em Manaus (AM).

VEJA MAIS

A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, na frequência 97,5MHz. O jogo também será transmitido no Youtube e nas redes sociais do Grupo Liberal.