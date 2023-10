Com poucos torcedores, Paysandu embarca para jogo contra o Volta Redonda; 'Fé total', diz presidente

O Paysandu embarcou no início da tarde desta quinta-feira (6), rumo ao Rio de Janeiro, para enfrentar o Volta Redonda, em jogo decisivo pela última rodada do quadrangular final da Série C. A partida vale o acesso à Série B, principal objetivo do clube desde 2019. Diferente do último embarque, poucos torcedores estiveram no Aeroporto Internacional de Belém para apoiar o clube no jogo mais importante da temporada 2023.

O presidente Maurício Ettinger conversou com a reportagem de O Liberal na chegada da delegação ao saguão do aeroporto. O dirigente reforçou estar confiante que o time conseguirá garantir o retorno à Série B no jogo de sábado.

"Estamos com fé total. Nós somos o primeiro da chave, só depende da gente e vai dar certo", frisou Ettinger.

A vaga na Série B de 2024 será no Bicola em caso de vitória por qualquer placar, empate e até mesmo uma derrota por apenas um gol de diferença. O mandatário alviceleste apontou o que faltou para os jogadores do Papão garantirem o acesso na rodada passada, contra o Amazonas, no Mangueirão lotado:

"Raça, vontade", resumiu.

Em caso de acesso, o elenco e a comissão técnica do Paysandu irão receber uma premiação extra. O "bicho", segundo apuração de O Liberal, já ultrapassa a marca de R$ 2 milhões, mas Ettinger não quis confirmar os valores.

"Tem [premiação], que foi estipulada desde o começo do ano. Mas não é por isso, não, eles estão jogando por vontade. Tenho certeza no acesso e no primeiro lugar, vai dar tudo certo", concluiu o presidente.

A partida entre Volta Redonda e Paysandu será neste sábado, a partir das 18h, no Estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Além do acesso, também está em disputa uma vaga na final da Série C. O time paraense avança à decisão com qualquer resultado no Rio se o Amazonas não vencer o Botafogo-PB na outra partida da rodada, que ocorrerá simultaneamente em Manaus. Caso haja triunfo da Onça, o Papão precisa dos três pontos para permanecer na liderança.