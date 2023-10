Primeira-dama Daniela Barbalho acredita em acesso do Paysandu à Série B no final de semana do Círio

O Paysandu tem a chance de conquistar o uma vaga na Série B neste final de semana, junto às festividades do Círio de Nazaré. Quem comentou sobre a coincidência de datas foi a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho. Em entrevista exclusiva ao jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal, ela acredita em uma "ajudinha" de Nossa Senhora para um possível acesso bicolor.

"[O Paysandu vai subir] se Deus quiser. Eu e 50% dos romeiros que estarão nas procissões do Círio faremos uma fezinha para que nosso Bicolor suba para a Série B", disse Daniela.

Depois de perder para o Amazonas-AM em casa no último final de semana, o time bicolor vai enfrentar uma "decisão" diante do Volta Redonda-RJ, no Rio de Janeiro, para confirmar o retorno à Segundona. As condições, apesar da vaga não garantida, ainda são bastante favoráveis ao Bicola.

O time alviceleste pode vencer, empatar e até perder por um gol de diferença do Voltaço que mesmo assim conquista o acesso à Série B. Caso perca por dois ou mais gols de desvantagem, o Papão só fica de fora da Segundona do ano que vem se o Amazonas-AM vencer o Botafogo-PB, em Manaus.

A partida entre Paysandu e Volta Redonda-RJ será realizada neste sábado (7), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.