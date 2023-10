Ídolo do Paysandu, Vanderson relembra acesso de 2012: ‘Dificuldade financeira muito grande’; vídeo

Em vídeo postado nas redes sociais, o ex-volante Vanderson, ídolo do Paysandu, relembrou o acesso conquistado com o clube em 2012, que recolocou o clube na Série B do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador contou sobre as dificuldades enfrentadas no clube na época e o comando de Givanildo Oliveira.

"Em 2012, nosso acesso para a Série B, foi muito um ano muito difícil para o clube, que estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. Essa Curuzu que vocês estão aí hoje, não era assim. Totalmente diferente, a gente passava muita dificuldade que vocês nem imaginam. Mas, com a vinda do Givanildo, mexeu no plantel e ficou somente quem queria vestir a camisa do Paysandu. Ele não ficou até o final, mas o Lecheva, nosso ídolo, comandou até o final e conseguimos nosso acesso e classificação para a Série B", começou Vanderson.

Já em relação ao fim de semana decisivo para o Papão, Vanderson declarou confiança no grupo. No sábado (7), às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, o Paysandu visita o Volta Redonda. A equipe tem a vantagem de poder perder até por um gol de diferença, que conquista o acesso na Série C:

"Paysandu é assim. Com muita luta, muito suor e proteção de Nossa Senhora de Nazaré, nós conseguimos nosso acesso. Sábado não vai ser diferente, nós vamos conquistar nosso acesso para a Série B que, no mínimo, é o lugar do Paysandu", concluiu.

Caso vença ou empata, a equipe bicolor sobe à Segundona sem precisar dos critérios de desempate. Se perder por dois gols de diferença para o Volta Redonda, o clube paraense precisaria torcer para que o Botafogo-PB vença o Amazonas na Arena da Amazônia, no mesmo horário.