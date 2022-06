Com o Paysandu no torneio, CBF divulga tabela do Brasileirão de Aspirantes; confira os jogos do Papão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2022. O Paysandu, que é o único representante paraense na competição, estreia no dia 30 de junho contra Fortaleza, uma quinta-feira, às 15h, no Estádio da Curuzu.

O Papão sub-23 está no grupo D do torneio nacional, ao lado CSA, Cuiabá e do próprio Fortaleza. A primeira fase é disputada em jogos de ida e volta entre as equipes de cada chave, totalizando seis rodadas. Os dois primeiros de cada grupo avançam para o mata-mata.

A partir da segunda fase, os confrontos são de eliminação: das quartas de final até a decisão do título, que será disputada em jogo único. Segundo a tabela, a final será disputada no dia 25 de setembro. O atual campeão é o Grêmio, que bateu o Ceará na final.

Confira a lista de partidas do Paysandu na primeira fase:

1ª rodada

Paysandu PA x Fortaleza - quinta-feira (30/6), 15h, Curuzu

2ª rodada

Cuiabá MT x Paysandu - quinta-feira (7/7), 16h, a definir

3ª rodada

CSA x Paysandu - quinta-feira (14/7), às 15h, a definir

4ª rodada

Paysandu x CSA - quinta-feira (28/7), às 15h, Curuzu

5ª rodada

Paysandu x Cuiabá - quinta-feira (4/8), às 15h, Curuzu

6ª rodada

Fortaleza x Paysandu - quinta-feira (11/8), às 15h, CT Ribamar Bezerra