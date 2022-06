Patrick Brey abre o jogo sobre renovação de contrato com Paysandu e revela: 'meu desejo e ficar'

A fase do Paysandu é a melhor possível nas últimas semanas. A equipe é líder da Série C e acumula quatro vitórias seguidas no torneio. Apesar disso, a diretoria do Bicola está com uma dor de cabeça fora de campo: a renovação de contrato com Patrick Brey. Destaque da equipe na temporada, o lateral pertence ao Triestina, da Itália, e está emprestado ao clube alviceleste até o final do mês. No entanto, o Paysandu corre contra o tempo para ampliar o vínculo com o jogador.

Sobre o imbróglio que envolve a renovação de contrato, Patrick Brey conversou com a imprensa nesta quinta-feira (16) em entrevista coletiva, na Curuzu. O jogador afirmou que não sabe muito sobre os problemas burocráticos envolvidos na transferência, mas deixou claro que seu desejo é permanecer no Papão.

"Eu falo por mim: estou feliz de estar aqui. Com certeza a minha vontade é ficar. Essa questão burocrática eu deixo para os clubes resolverem. Até falei pro meu empresário que não quero saber sobre a negociação apenas pra focar nos jogos. Apesar disso, a minha vontade é de ficar no Paysandu", disse.

O desejo de permanecer, segundo Brey, vem do carinho da torcida. O jogador disse que amor da Fiel Bicolor é um dos maiores já vistos na carreira e que isso é um combustível a mais para optar pela vida em Belém.

"A torcida está fervendo nos jogos porque ela vê nosso trabalho, sendo criativos em campo. O carinho deles é algo único. Nunca vi algo parecido na minha vida e estou muito feliz de estar aqui", avaliou.

A próxima partida do Paysandu e Patrick Brey pela Série C será no sábado (18), às 19h, contra a Aparecidense, fora de casa, pela 11ª rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.