Há 20 anos, Paysandu conquistava o último tricampeonato paraense diante da Tuna Luso

Há exatos 20 anos, no dia 16 de junho de 2002, o Paysandu conquistava diante da Tuna Luso, no Mangueirão, o tricampeonato paraense (200, 2001, e 2002), ao vencer a Lusa por 3 a 0, no segundo jogo da grande final. Essa foi a última vez em que um clube paraense conquistou o Parazão três vezes consecutivas.

O ano de 2002 foi mágico ao Paysandu. O clube alviceleste já havia conquistado o título inédito da Copa Norte, contra o São Raimundo-AM e encarou a Lusa na grande final do Parazão. No primeiro jogo o Papão venceu por 3 a 1 e conquistou enorme vantagem para a segunda partida. Já no último confronto, o clube bicolor voltou a vencer com gols de Valdomiro, Sandro Goiano e Albertinho e fez a festa com a fiel no Colosso do Bengui.

2002 inesquecíval para o Papão

O título do Parazão de 2002 fez parte de uma campanha inesquecível do clube alviceleste, que conquistou na temporada a “tríplice coroa”, com os títulos da Copa Norte, Campeonato Paraense e posteriormente a Copa dos Campeões e garantindo vaga na Copa Libertadores de 2003. Com triunfo em cima da Tuna no Parazão, o Paysandu igualou o número de tricampeonatos do Remo, com cada um conquistando cinco vezes.