Torcedores do Paysandu mostram apoio a clube uruguaio com o mesmo nome, treinado por Loco Abreu

Onde nasce a paixão pelo futebol? Seja onde for, o sentimento que envolve os apaixonados pelo esporte se mostra muitas vezes maior do que o suportado, ao ponto de extrapolar as esferas do próprio time do coração. Para torcer, vale tudo, inclusive apoiar um time desconhecido por causa da semelhança no nome? É assim que os torcedores do Paysandu têm manifestado apoio ao Paysandú, do Uruguai, time treinado pelo ex-jogador Loco Abreu.

A coincidência entre os nomes fez com que as redes sociais da agremiação uruguaia fosse simplesmente invadida pela torcida do Paysandu paraense. Do lado de lá, a equipe também disputa a terceira divisão nacional e, no domingo passado, horas antes de enfrentar o Bella Vista, o time recebeu o apoio dos bicolores através de uma postagem no Twitter, onde dezenas de comentários evocavam o clube e desejavam sorte.

Veja:

A publicação com o nome do time caiu nas graças da Fiel Bicolor e a simpatia foi imediata. Mensagens de incentivo tomaram as redes do 'irmão mais novo', fundado em 2003. Entre os anos de 2005 e 2006, o time chegou à primeira divisão nacional, mas acabou rebaixado e com sérios problemas financeiros, que os afastou das atividades profissionais por 15 anos. Apesar do apoio, a equipe acabou derrotada pelo placar de 2 a 0.