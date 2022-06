Paysandu conhece arbitragem para partida contra o Aparecidense, pela Série C; veja

Depois da vitória emocionante sobre o Botafogo-PB e o pulo ao topo da Série C, o Paysandu se prepara para mais um confronto, desta vez com o objetivo de manter-se na liderança da competição, atualmente com 21 pontos, um a mais que o vice-líder, o ABC. Neste sábado, Paysandu e Aparecidense se enfrentam no estádio Aníbal Toledo, a partir das 19 horas.

Para o compromisso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a lista de árbitros que irá atuar na partida. O árbitro central será o sul-mato-grossense Paulo Henrique Schleich Vollkopf (CBF), auxiliado por Marcos dos Santos Brito e Marcelo Grando, ambos de Mato Grosso do Sul.

Já o quarto árbitro será o goiano Anderson Ribeiro Gonçalves (CBF) e o analista de campo o também goiano Julio Cesar Mota Fernandes (CBF).