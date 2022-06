Meia do Paysandu fala sobre trabalho do técnico Márcio Fernandes no time: 'Competente no que faz’

O Paysandu é o atual líder da Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão já acumulou seis vitórias, três empates e apenas uma derrota. Com a campanha, o time ficou entre os favoritos para conseguirem o acesso. O meia Wesley falou sobre o que tem sido diferencial da equipe na competição.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

“É um time aguerrido, que está disputando todas as bolas dentro de campo, a equipe está unida, está todo mundo na mesma intensidade. Então, o que está ressaltando é que somos um grupo vencedor”, afirmou o jogador.

Com a estabilidade dentro de campo, Wesley acredita que o Paysandu já encontrou o “jeito certo de jogar” na Série C. Além disso, o meia destacou o trabalho do técnico Márcio Fernandes e disse que o time tem apresentado “o estilo de jogo” do treinador.

VEJA MAIS

“Ele é competente no que faz, do que ele nos passa, a segurança. Então, o Márcio está sendo muito importante, pois o time que ele escala está fazendo o certo e está até as substituições estão certas.”, declarou Wesley.

O meia Ricardinho está se recuperando de uma lesão e não tem atuado com a camisa bicolor. No entanto, segundo o Wesley, ele tem sido importante para motivar a equipe e dar conselhos.

“É um cara muito experiente. Quanto mais você usufruir do que ele sabe, melhor para você. Porque ele é vivido, é motivacional, é bom dentro e fora de campo”, concluiu o meia.

Agenda

O próximo adversário do Papão é o Aparecidense-GO. A partida será no sábado (18), às 19h, no estádio Aníbal Batista de Toledo. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)