Com ingresso solidário, Paysandu realiza jogo-treino neste sábado (12) na Curuzu

Sem jogos após a suspensão do Campeonato Paraense pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA), o Paysandu segue a preparação para o confronto diante do CSA-AL, na próxima quarta (16), pela Copa do Brasil. Tentando não perder ritmo de jogo, o Papão fará um jogo-treino neste sábado (12), às 9h30, na Curuzu, contra o time Sub-20 bicolor.

A equipe comandada pelo técnico Márcio Fernandes busca aprimorar algumas situações e ajustar outras, na luta por uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O comandante alviceleste poderá testar o meio-campista Serginho, recém-contratado e que vem buscando espaço no time, além do retorno do meia Ricardinho, que não joga desde o dia 20 de fevereiro e que estava com uma contusão na coxa. O avanço bicolor na competição nacional representa muito para o clube, já que está em jogo uma cota de R$1.9 milhão.

Entrada

O jogo-treino entre os profissionais e os garotos do Sub-20 terá e contará com a presença do torcedor, que poderá ter acesso ao Estádio da Curuzu doando um quilo de alimento não perecível.