Copa do Brasil: adversário do Paysandu na segunda fase tem bom retrospecto de jogos; veja

Enquanto o Campeonato Paraense segue indefinido, o Paysandu volta as atenções para a disputa da Copa do Brasil, no qual entra em campo no próximo dia 14, no estádio Rei Pelé, em Maceió, contra o CSA-AL. Será um duelo difícil, haja vista que a equipe alagoana tem tido um retrospecto favorável nas competições que vêm disputando na temporada, sem contar que, ao contrário do cenário paraense, o certame alagoano não tem sido afetado com pausas e outras intempéries que atravancam o andamento do Parazão.

VEJA MAIS

Atualmente, o CSA é dirigido pelo técnico Mozart Santos, que tem à sua disposição um plantel qualificado e unido. No Campeonato Alagoano, a equipe terminou a primeira fase na liderança absoluta, com três pontos a mais que o segundo colocado, o ASA. Além disso, tem o vice-artilheiro da competição, o atacante Rodrigo Rodrigues, com quatro gols e vaga garantida no quadrangular final da competição. Rodrigo forma o ataque titular com Felipe Rodrigues.

Se no estadual o time vai bem, o mesmo pode ser dito na Copa do Nordeste. O CSA é o segundo colocado no grupo A, atrás apenas do Fortaleza. Rodrigo Rodrigues, tem dois gols na competição e é o maior goleador do time na temporada, com seis gols em 11 partidas disputadas. A regularidade do atacante vem sendo muito elogiada pela torcida, que marca presença em bom número nos jogos. Isso sem contar que o Azulão tem vaga garantida na Série B do Campeonato Brasileiro e faz sua estreia contra o Criciúma, no próximo dia 9 de abril.

Pela Copa do Brasil, o CSA conseguiu a classificação à próxima fase ao empatar fora de casa com o Atlético-BA em 1 a 1, garantindo assim a vaga para o confronto contra o Paysandu. No geral, o time alagoano tem tido aproveitamento superior a 50% em todas as competições disputadas, estando invicto no Campeonato Alagoano. A última derrota da equipe aconteceu na Copa do Nordeste, ao cair diante do Ceará, por 2 a 0, no estádio Castelão, em Fortaleza. Nos bastidores, o time também sofreu uma baixa, ao perder o gerente de futebol, Marcelo de Jesus, um dos homens responsáveis pelo sucesso do time, que inclui acessos consecutivos e três títulos estaduais nos últimos seis anos.