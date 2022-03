Volante do Paysandu mira titularidade e aprova jogo-treino no final de semana

Com a paralisação do Campeonato Paraense, o Paysandu ganhou uma semana a mais para se concentrar apenas na Copa do Brasil. Os bicolores fazem a partida da segunda fase da competição na próxima quarta-feira, contra o CSA, em Maceió. Quem está com grande expectativa neste jogo é o volante Christian, cuja meta é recuperar espaço no time titular.

Isso porque as boas atuações no começo da temporada foram interrompidas por uma lesão muscular na coxa direita, ainda no começo de fevereiro. A recuperação foi cautelosa e a volta aconteceu quase um mês depois, em duelo contra o Trem-AP, também pela Copa do Brasil. A meta é aproveitar bem as oportunidades que pintarem.

“Lesão é uma coisa que nenhum jogador gosta de ter. Mesmo eu ficando poucos dias fora do gramado, acaba atrapalhando um pouco a sequência, mas, graças a Deus, hoje eu estou bem. Estou 100% para poder ajudar a equipe, ajudar o Paysandu nessa competição e, sobre a consolidação como titular, isso é trabalhar forte como eu vinha trabalhando. Eu estando 100% vai me ajudar a conquistar de novo a posição da equipe”, avaliou o volante.

Se antes o Papão teria que pensar no Parazão e só “virar a chave” no domingo, agora o time ganhou mais dias para estudar o adversário alagoano, o CSA. Os problemas jurídicos envolvendo a paralisação do estadual respingam pouco no time, que só tem se preocupado com a parte que fica “dentro de campo”.

“Agora a gente está no foco total na Copa do Brasil. É um jogo muito difícil que a gente já começou a trabalhar pensando só nele. A gente ficou um pouco chateado com a situação do do Parazão, mas, agora, o nosso próximo jogo em vista é o da Copa do Brasil, então o nosso foco total é nele. E o Parazão deixa um pouco de lado até resolver o que tem que ser resolvido”, frisou Christian.

Possível jogo-treino

O último jogo do Paysandu foi no dia 6, contra o Castanhal, quando foi derrotado por 4 a 0. A maioria dos titulares foi poupada do confronto e o jogo contra o CSA será somente no dia 16. Christian opina que, para diminuir o risco do time perder ritmo de jogo, não seria ruim um jogo-treino neste final de semana - principalmente se fosse com a presença de torcedores.

“Esse apoio da torcida aqui é muito importante para a gente, é o 12º jogador nosso, então vai ser muito importante. Eu não sei se ainda está confirmado [o jogo-treino], mas, se for, vai ajudar bastante a nós jogadores”, concluiu o volante.

Paysandu e CSA se enfrentam na próxima quarta-feira, dia 16, às 21h30. A partida será no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL. A segunda fase da Copa do Brasil ainda é disputada em jogo único, porém, nesta etapa, em caso de empate a classificação será decidida nos pênaltis. Caso avance à terceira fase, o Papão vai embolsar R$ 1,9 milhões de cota da CBF.