Suspensão do Parazão: 'prejuízo é enorme para o Paysandu', afirma executivo de futebol

Sem data para voltar a campo pelo Campeonato Paraense, o Paysandu volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil, onde já tem compromisso para a próxima quarta-feira, diante do CSA-AL, no estádio Rei Pelé, em Maceió. A diretoria do clube tem observado atentamente os desdobramentos do certame estadual e lamenta que a continuidade do Parazão dependa das esferas judiciais.

VEJA MAIS

“O prejuízo é enorme, principalmente para o Paysandu. É o terceiro jogo que é adiado, sem data prevista. Então eu acho que esse prejuízo é enorme para todos que fazem o Campeonato Paraense, mas como eu disse anteriormente, em especial ao Paysandu porque nós estamos véspera de um jogo importante na Copa do Brasil e do jeito que está, iremos entrar no brasileiro jogando o campeonato estadual”, explica o executivo Fred Gomes.

O Papão iria entrar em campo nesta quarta-feira (9), contra o Tapajós, mas uma denúncia feita pelo Paragominas, sobre a atuação irregular de dois atletas, fez o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA) suspender a competição até o julgamento do mérito. “Qualquer jogo que se planeja jogar e não jogamos, tem prejuízo. Nós nos planejamos para enfrentar o Tapajós e tomamos conhecimento ontem a noite já concentrados. Vamos esperar aí o desenrolar dos tribunais para ver se tem veracidade ou não a denúncia do Paragominas”.

Fred Gomes, no entanto, descartou qualquer possibilidade do Paysandu rever suas prioridades para os próximos desafios, sobretudo no que diz respeito ao projeto de ser tricampeão estadual. “É muito importante para o clube buscar esse tricampeonato. Isso dá uma estabilidade para iniciar bem a Série C. Sabemos que ainda não temos data e como foi dito anteriormente, é provável reiniciar as finais do Campeonato Paraense no início da Série C, mas no Paysandu é prioridade sim buscar o tricampeonato, coisa que há vinte anos não vem”.

Gomes ressalta ainda que o clube tem se movimentado em busca de reforços para a competição nacional, que começa no dia 9 de abril. “Sempre foi dito que a gente precisava de alguns reforços para qualificar ainda nossa equipe. O último que chegou foi o Serginho, meia atacante. Dentro do planejamento do início do ano, só tínhamos cinco atletas com contrato. Dois aproveitamos e três emprestamos. O departamento de análise está monitorando atletas que estão encaminhados para reforçar o clube neste brasileiro”, encerra.