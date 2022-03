Após suspensão do Parazão, presidente do Paysandu cita FPF e diz: 'temos que iniciar a mudança agora'

A paralisação do Campeonato Paraense 2022 coloca em alerta os clubes que possuem compromissos em competições nacionais, como é o caso do Paysandu, que está na disputa também da Copa do Brasil e iniciará a sua caminhada na Série C do Brasileiro no início do mês de abril. O presidente bicolor, Maurício Ettinger, falou das dificuldades que o clube irá enfrentar com essa paralisação, cita alertas feitos à FPF sobre gramados e pede mudanças.

O mandatário alviceleste informou que vem pedindo à FPF mais organização do campeonato estadual, lembrou também dos gramados dos estádios que compõe a competição, que muitas vezes não estão apropriados para a prática do futebol.

“Já temos compromissos da Copa do Brasil agendados e o Brasileiro já vai iniciar. Essa postergação do Campeonato Paraense nos prejudica enormemente. Já estamos alertando a FPF a mais de um ano sobre as condições dos gramados paraenses e sobre a organização da competição”, disse.

Maurício Ettinger concluiu pedindo mudanças para que o Campeonato Paraense possa estar em outro patamar e mais atrativo aos torcedores e também aos clubes.

“Se quisermos elevar o nível da nossa competição temos que iniciar a mudança agora”, finalizou.

Enquanto o campeonato está parado, o Paysandu segue uma rotina de treinamentos, agora visando a equipe do CSA-AL, pela segunda fase da Copa do Brasil.