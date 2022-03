Sem condições! Gramado de Castanhal está vetado, após vistoria; FPF remarcará jogo do Japiim

Após vistoria solicitada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e realizada nesta terça-feira (8), o gramado do Estádio Maxmino Porpino, em Castanhal, foi vetado para jogos. A informação foi conformada por Raimundo Mesquita, agrônomo que fez a vistoria.

O laudo com o parecer do agrônomo será entregue nesta tarde, na FPF, porém, em conversa com a equipe de O Liberal, ele citou que o gramado não possui condições mínimas para a realizações de jogos e afirma que é necessário um tratamento longo para ajustes.

“Realmente o gramado está sem condições, praticamente na mesma situação que se encontrava o gramado do Navegantão, em Tucuruí (PA). Não temos tempo para recuperar neste Parazão. Não adianta fazer um trabalho paliativo hoje, pois estamos em período de chuva. É necessário algo constante, pois o solo está muito encharcado e não possui uma drenagem correta, a águia cai e fica ali”, comentou.

Agrônomo Raimundo Mesquita (camisa verde) realizou a vistoria no gramado do Estádio Maximino Porpino (Divulgação FPF)

A Federação Paraense de Futebol deve informar ainda hoje, um local para a realização da partida do Castanhal.