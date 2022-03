Parazão: gramado do estádio de Castanhal passa por vistoria da FPF nesta terça-feira

Palco das partidas do Castanhal, o Estádio Maximino Popino, na “Cidade Modelo”, deu o que falar na última rodada do Campeonato Paraense. Com o gramado tomado pela lama, recebeu o jogo entre Japiim e Paysandu e gerou críticas dos atletas das duas equipes, dos torcedores nas redes sociais e principalmente do Paysandu, que solicitou junto à Federação Paraense de Futebol (FPF), que o clube bicolor não jogue mais no local. Acatando a solicitação do seu filiado, a FPF decidiu realizar uma vistoria no gramado nesta terça-feira (8). A informação foi confirmada pelo secretário da FPF, Maurício Bororó.

O Castanhal é um dos clubes classificados para as quartas de final do Parazão 2022 e enfrentará o Águia, com o primeiro jogo ocorrendo em Marabá, e a segunda partida não possui local e nem horário definidos pela FPF. O agrônomo Raimundo Mesquita, ex-jogador do Remo e do Paysandu é o responsável pela visita técnica do gramado do Modelão.

Caso o gramado não seja aprovado, a FPF, através do seu diretor de competições, Del Filho, definirá o local e o horário da partida de volta entre Castanhal x Águia.