Meia do Castanhal critica gramado e diz que atletas não concordaram em jogar nesta situação

O gramado do Estádio Maximino Porpino, na cidade de Castanhal (PA), na goleada do aurinegro sobre o Paysandu por 4 a 0, rendeu críticas dos jogadores, técnico e presidente do Papão, mas também de atletas do próprio Japiim. O meia Willian Fazendinha, respondeu em uma página administrada por torcedores do Paysandu nas redes sociais, sobre os jogadores do Castanhal não terem concordado em atuar no gramado como estava e citou que isso era “desumano”.

VEJA MAIS

O ex-bicolor Willian Fazendinha, que retornou nesta temporada ao Japiim, comentou em um vídeo de uma página chamada “Central PSC”, sobre a situação do gramado no Modelão, em Castanhal (PA). Na publicação, questiona-se os jogadores do clube aurinegro queriam atuar nessa situação.

“Nunca. Jamais concordamos em jogar nesse campo. Desumano”, escreveu, Fazendinha.

A equipe de O Liberal procurou o Castanhal para saber um posicionamento do clube, se os jogadores não concordaram em jogar nas condições do gramado, mas ainda não tivemos resposta.