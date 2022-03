Paysandu envia documento à FPF pedindo para que não jogue mais no Maximino Porpino, em Castanhal

A partida entre Castanhal x Paysandu, disputada no Estádio Maxmino Porpino, na “Cidade Modelo”, rendeu um pedido formal do Paysandu à Federação Paraense de Futebol (FPF), solicitando que não tenha mais jogos do clube alviceleste no local. O pedido foi feito diretamente pelo presidente do Papão, Maurício Ettinger.

VEJA MAIS

No documento, Ettinger fala da preservação da integridade física dos jogadores por conta da falta de condições de jogo no gramado do estádio e cita que a praça esportiva está em estado “deplorável”.

Veja o documento

Ao fim da partida, o Paysandu foi goleado por 4 a 0 e o gramado gerou reclamações por parte dos jogadores do Papão e do técnico alviceleste, Márcio Fernandes, que lamentou a prática do esporte nas condições do gramado do Estádio Maximino Porpino.

O Castanhal está na próxima fase da competição e encara o Águia. A primeira partida será em Marabá e a segunda não possui local definido pela FPF, que mandará uma equipe para vistoriar o gramado do Modelão.

A equipe de OLiberal entrou em contato com a Federação Paraense de Futebol (FPF) para saber o posicionamento em relação ao pedido do Paysandu, mas ainda não obteve respostas.