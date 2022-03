Lateral do Paysandu detona gramado do Modelão e culpa FPF: 'Falta o mínimo de bom senso'

O gramado do estádio Modelão na partida deste domingo (6) entre Castanhal e Paysandu, válida pela última rodada da primeira fase do Parazão, foi alvo de críticas por parte dos jogadores. Quem falou sobre o péssimo estado do campo foi o lateral-esquerdo bicolor, Patrick Brey. Segundo ele, o local não era adequado para a prática do futebol.

"Esse gramado não é ruim só pros dois times. É ruim pra federação. Falta o mínimo de bom senso. É um campo inviável pra jogar futebol", lamentou o jogador do Paysandu.

Na partida realizada no Modelão, o Paysandu conheceu a primeira derrota em 2022. O Bicola foi goleado por 4 a 0 pelo Castanhal, mas mesmo assim conseguiu se classificar à próxima fase.

Paysandu já havia reclamado de gramado

Não é a primeira vez que o Paysandu fica na bronca com a qualidade de um gramado no Parazão. Na terceira rodada, o Papão iria enfrentar o Independente, no estádio Navegantão, em Tucuruí. No entanto, devido ao péssimo estádio do campo de jogo, o Bicola solicitou o adiamento da partida.

O duelo entre o Papão e o Galo Elétrico acabou sendo transferido para o município de Parauapebas, cidade vizinha à Tucuruí. O confronto ocorreu no estádio Rosenão e terminou com vitória bicolor por 1 a 0.

Parazão

Classificado, o Paysandu enfrenta o Tapajós na próxima fase do Parazão 2022. O primeiro jogo deve ocorrer no meio da semana, mas a Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda vai confirmar o local, a data e o horário do duelo.