Parazão 2022: veja quem são os classificados e os cruzamentos das quartas de final

Após uma goleada histórica e uma virada surpreendente a 8ª rodada do Parazão 2022, realizada neste domingo (6), definiu o futuro das 12 equipes que disputam a competição. Oito delas se classificaram às quartas de final do torneio, que devem começar no meio da semana. Por outro lado, os dois piores clubes do campeonato foram rebaixados à Série B do estadual em 2023.

Quem está classificado às quartas de final?

De acordo com o regulamento do Parazão, se classificaram à próxima fase Paysandu, Remo, Tuna, Castanhal, Águia de Marabá, Bragantino, Caeté e Tapajós. Obtinham vaga na segunda etapa do torneio os dois primeiros times de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados.

Quem são os rebaixados à Segundinha?

Além disso, estão rebaixadas à Série B do estadual o Amazônia Independente e o Paragominas. As equipes tiveram as piores posições na colocação geral do torneio.

Como ficam os cruzamentos da segunda fase?

De acordo com o regulamento do Parazão, os duelos das quartas de final serão os seguintes:

Paysandu x Tapajós

Castanhal x Águia de Marabá

Remo x Caeté

Tuna x Bragantino

As quartas de final serão disputados em dois jogos, com datas e horários ainda a serem determinados pela FPF. Paysandu, Castanhal, Remo e Tuna fazem a segunda partida em casa. Em caso de empate na somatória dos dois resultados, a vaga nas semifinais será definida nos pênaltis.

Entenda os cruzamentos das quartas de final do Parazão 2022

Segundo o regulamento do Parazão, as equipes que garantirem vaga na próxima fase serão classificadas da seguinte forma:

1º ao 3º: os líderes de cada chave, organizados de acordo com a campanha na primeira fase.

4º ao 6º: segundos colocados de cada chave, organizados de acordo com a campanha na primeira fase.

7º e 8º: melhores terceiros colocados, organizados de acordo com a campanha na primeira fase.

Portanto, a classificação final da primeira fase do Parazão ficou da seguinte forma:

Paysandu Remo Tuna Castanhal Águia de Marabá Bragantino Caeté Tapajós

Essa classificação define os confrontos da segunda fase no chamado cruzamento olímpico: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.