Parazão 2022: FPF divulga datas e horários das quartas de final do torneio; confira

A Federação Paraense de Futebol (FPF) definiu as datas e horários das partidas das quartas de final do Parazão 2022. Segundo a tabela, divulgada pela entidade no início da noite deste domingo (6), os duelos da próxima fase da competição começam no meio da semana.

Na quarta-feira (9), às 9h30, o Tapajós recebe o Paysandu no estádio do Souza, em Belém. Na mesma data, a Tuna viaja para enfrentar o Bragantino, às 15h30, no estádio Diogão.

Ainda pelos confrontos de ida das quartas de final, às 15h30 de quinta-feira (10) o Caeté recebe o Remo, também no estádio Diogão. Mais tarde, às 20h, o Águia de Marabá recebe o Castanhal no Zinho Oliveira.

Os duelos de volta ocorrem no final de semana. No sábado (12), às 15h30, a Tuna recebe o Bragantino, no Souza. Já às 18h30, o Tapajós enfrenta o Paysandu, na Curuzu.

A partida do Remo, ao contrário das demais da rodada, só será realizada na segunda-feira (14). O Leão Azul recebe, às 20h, o Caeté no estádio do Baenão.

Modelão não deve receber partida do Japiim

A partida entre Castanhal e Águia, válida pelo jogo de volta das quartas de final do Parazão, ainda não teve local e data definidos pela FPF. O jogo, de acordo com a tabela do Parazão, deve ser de mando do Japiim da Estrada.

A indecisão sobre o local do confronto ocorre após o Modelão, casa do Castanhal no torneio, ter sofrido duras críticas sobre as más condições do gramado. Na partida entre a equipe aurinegra e o Paysandu, válida pela última rodada da primeira fase do torneio, o campo do estádio foi condenado por vários jogadores.

Veja as datas e horários das quartas de final do Parazão

Jogos de ida

09/03 - Tapajós x Paysandu - 9h30 - estádio do Souza

09/03 - Bragantino x Tuna - 15h30 - estádio Diogão

10/03 - Caeté x Remo - 15h30 - estádio Diogão

10/03 - Águia x Castanhal - 20h - estádio Zinho Oliveira

Jogos de volta