Parazão: confira todos os resultados da oitava rodada, neste domingo (06/03)

Os 12 times que disputaram a primeira fase do Parazão foram a campo num domingo repleto de gols e bons lances, pela oitava e última rodada. Os seis jogos definiram as equipes classificadas, os cruzamentos no quadrangular decisivo e os clubes rebaixados para a segunda divisão do estadual do próximo ano. Foram 15 gols em seis partidas, incluindo uma goleada, para o delírio do torcedor paraense.

Todos os jogos começaram às 15h30. Em Belém foram três confrontos. No Baenão, o Clube do Remo até saiu na frente, contando com o apoio da torcida, mas permitiu o empate do Águia de Marabá e a partida encerrou em 1 a 1, com os azulinos fechando a rodada com 14 pontos, dois a mais que o azulão marabaense, também classificado. No outro lado da Almirante Barroso, a Tuna Luso bateu o Caeté por 1 a 0, no estádio do Souza e o Amazônia Independente empatou em 1 a 1 com o Itupiranga, no estádio da Curuzu.

Já no município de Castanhal, os donos da casa venceram com facilidade o Paysandu, numa goleada histórica por 4 a 0. Ambos passam à fase seguinte do Parazão. Em Bragança, nordeste paraense, o Bragantino passou por cima do Independente, por 3 a 2, classificando-se em segundo colocado pelo grupo B. Já em Paragominas, o PFC empatou com o Tapajós no placar de 1 a 1, e acabou de fora do quadrangular.

Resultado dos jogos:

Estádio Baenão:

- Remo 1 x Águia de Marabá

Estádio do Souza:

- Tuna Luso 1 x 0 Caeté

Estádio da Curuzu:

- Amazônia 1 x 1 Itupiranga

Estádio Modelão:

- Castanhal 4 x 0 Paysandu

Estádio Diogão:

- Bragantino 3 x 2 Independente

Estádio Arena Verde:

- Paragominas 1 x 1 Tapajós