Castanhal goleia Paysandu e se classifica à fase final do Parazão; saiba mais

Castanhal e Paysandu se enfrentaram na tarde deste domingo, no estádio Modelão, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. Os donos da casa conseguiram uma sonora goleada sobre o Papão da Curuzu, e graças a uma combinação de resultados, a ida do Japiim ao quadrangular decisivo foi garantida.

Os dois times entraram em campo com dificuldades, devido o estado indecente do gramado. O jogo começou truncado, com a bola correndo pouco e a maior parte das jogadas em bolas rifadas pelo alto. Das dificuldades óbvias, o Paysandu foi o primeiro a tirar vantagem, explorando as arrancadas pelas laterais, mas sem efetividade.

O Castanhal logo acordou e durante contra-ataque na grande área bicolor, aos 7 minutos, o volante Dênis Pedra segurou o zagueiro Dedé, cometendo a penalidade máxima. Leandro Cearense foi para a cobrança e abriu o placar em 1 a 0. Aos 14, Dioguinho avançou pela direita e bateu cruzado para o gol. A bola passou pelo goleiro Axel, mas a defesa fez o corte em cima da linha, evitando o empate.

A partir daí, o Japiim foi bastante superior e não tardou a aumentar. Aos 30 começa a jogada do segundo, pelos pés de Ruan, seguido por William Fazendinha, que invadiu a área, fez o giro sobre a marcação e ajustou para o arremate certeiro de Lukinha, na direita de Curzel, 2 a 0. A pressão do Castanhal não parou por ai e ainda no primeiro tempo o placar foi reajustado, contando com o vacilo da defesa bicolor.

Numa arrancada pelo meio-campo, a bola sobrou para Ruan, após o marcador Kerve escorregar e deixar o atacante livre, para cavar a bola no canto, ampliando o placar. Na etapa final, torcendo por uma combinação de resultados, o Castanhal manteve a pressão e logo deu ao jogo status de goleada, depois do belo arremate de Pecel, em conclusão ao cruzamento pela direita, 4 a 0.

O placar totalmente elástico deixou o Papão desorganizado, mesmo com as substituições feitas pelo técnico Márcio Fernandes. Do outro lado, o técnico Robson Melo também mexeu no time, modificando todo ataque, mas optou por segurar o placar, ocupando os espaços no campo adversário, até o apito final do árbitro Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior.

Ficha técnica:

Local: estádio Modelão

Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior

Assistentes: Bárbara Roberta Costa Loiola e Carlos Eduardo Galeno Benevides

Cartões Amarelos: William Fazendinha, Pecel, Lukinha (Castanhal) Márcio Fernandes, Danrlei, Dioguinho (Paysandu)

Castanhal: Axel Lopes; Daelson, Dedé, Gustavo, Maia; Samuel, William Fazendinha (Rodrigo), Lukinha (Samuel Kaveira), Ruan (Fabinho); Leandro Cearense (Welthon) e Pecel (Josa).

Técnico: Robson Melo

Paysandu: Elias Curzel; Polegar, Heverton, Kerve, Patrick Brey; Dênis Pedra (Alex Silva), Bileu (Erick), Yure (Christian), Dioguinho; Marcelo Toscano (Victor Diniz) e Danrlei (Henan).

Técnico: Márcio Fernandes