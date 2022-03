FPF fará vistoria no gramado em Castanhal e jogo do Japiim no Parazão pode ser em outro estádio

A partida entre Castanhal x Águia de Marabá, válida pelo jogo de volta das quartas de final do Parazão 2022 está com data e local indefinidos. A Federação paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada com as partidas, mas por conta do estado do gramado do Estádio Maximino Porpino, em Castanhal (PA), o jogo poderá ocorrer em outro local. Uma vistoria será realizada pela FPF para saber se o gramado possui condições de receber a partida. A informação foi confirmada pelo Secretário da FPF, Maurício Bororó.

Uma equipe da FPF será enviada a Castanhal (PA) e irá realizar uma vistoria no gramado. De acordo com Maurício Bororó, dependendo da resposta, a partida poderá ser remanejada para outra praça esportiva, porém, isso ficará à cargo de Del Filho, diretor de competições da FPF, decidir onde será, somente após receber o laudo do gramado Maximino Popino. A intenção é que ainda hoje ou amanhã já tenha uma resposta sobre onde o Castanhal mandará sua partida nas quartas de final do Parazão.

Uma situação parecida ocorreu em relação ao gramado ocorreu no início do campeonato, quando a partida Independente x Paysandu, pela terceira rodada, foi adiada, após ficar comprovado que o gramado do Estádio Navegantão, em Tucuruí (PA), não tinha condições da prática esportiva. Neste caso, o Independente teve que mandar suas partidas no Estádio Rosenão, na cidade de Parauapebas.