Paysandu: de olho no CSA pela Copa do Brasil, Papão pode ter estreia de Serginho

O Parazão foi temporariamente “deixado de lado” pelo Paysandu, que “muda o chip” e agora só pensa na Copa do Brasil. O Papão terá pela frente o CSA-AL, na próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, pela segunda fase da competição nacional. Para este jogo o clube alviceleste já poderá contar com o meia Serginho, que foi a última contratação feita pela diretoria bicolor.

Aos 31 anos, Serginho chegou ao Papão para ser um substituto do meia Ricardinho, que não conseguiu atuar os 90 minutos nos cinco jogos disputados, em dois deles foi substituído no início do segundo tempo e fez com que o Paysandu caísse de rendimento na partida, um desses jogos foi o clássico contra o Remo, última partida de Ricardinho pelo Papão, que teve uma lesão na coxa e já se recuperou.

Serginho treina normalmente com o grupo bicolor e chegou a ser relacionado para a partida contra o Tapajós, que estava marcada para quarta-feira (9), mas foi cancelada devido à suspensão do Parazão pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA).

Natural de Santos (SP), Serginho foi contratado para ser uma peça que mantenha o nível do meio de campo alviceleste. O jogador possui experiência e rodagem, surgiu na base do Santos-SP, atuou pelo Red Bull-SP, Oeste-SP e Palmeiras-SP, Ceará-CE e teve passagens pelo futebol do Cazaquistão, Coreia do Sul e seu último clube foi o Matsumoto Yamaga, do Japão.