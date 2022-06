Atacante do Paysandu analisa desempenho e garante que pode render mais no clube: ‘Os gols vão sair'

O atacante Pipico chegou ao Paysandu, há cerca de um mês, para reforçar o setor ofensivo na Série C do Campeonato Brasileiro. No entanto, segundo o próprio atleta, ele ainda não mostrou todo o seu potencial com a camisa bicolor. Em entrevista coletiva, o jogador garantiu que pode evoluir muito dentro de campo.

"Eu tenho certeza que eu vou render muito mais do que eu estou. O torcedor pode ficar atento a isso. Eu vou continuar me doando, dando a vida por este clube e pode ter certeza que os gols vão sair. Isso é com o tempo, a gente está se conhecendo cada vez mais, o entrosamento só tem a crescer e as coisas vão acontecer na hora certa”, declarou o jogador.

VEJA MAIS

Após sair do Madureira-RJ, onde disputou o Campeonato Carioca, o atacante ficou um mês sem jogar. Apesar disso, ele afirmou que no Papão já está no mesmo nível dos outros atletas. Pipico também ressaltou que a boa fase do time muito se deve a boa relação do elenco.

“Nosso grupo é fantástico. Já joguei em vários clubes, mas aqui eu estou vendo um grupo muito unido, trabalhador e que só tem um pensamento: o acesso. Então, isso faz com que as vitórias venham, o entrosamento, a confiança e a gente está no caminho certo. Estamos vencendo e eu tenho certeza que vamos continuar nessa pegada para que a gente venha cada vez mais forte”, disse o atacante.

Na carreira, Pipico já disputou a Série C algumas vezes. Na visão do jogador, a primeira e a segunda fase do campeonato são competições muito diferentes e entender isso faz diferença no final.

“A Série C é muito difícil. A primeira fase é uma competição e a segunda uma completamente diferente. Então, primeiro temos que classificar e depois é outro campeonato, em que você tem que fazer muito mais do que você fez no primeiro”, analisou o jogador.

No próximo domingo (12), o Paysandu enfrenta o Botafogo-PB, na Curuzu. Pipico já jogou contra o time várias vezes e apontou as características do time paraibando, que o Papão precisa tomar cuidado.

“É um time bastante técnico, que joga muito fechado, mas tem uns contra-ataques muito rápidos. Já estamos trabalhando [pensando neles] e colocando tudo em prática para chegar no domingo e dar tudo certo”, finalizou.

Agenda

Paysandu x Botafogo-PB ocorre no domingo (12), às 19h, na Curuzu. A partida terá transmissão lance a lance no site de OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)