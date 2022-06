Paysandu poderá ter retorno de dois atletas para partida contra Botafogo-PB, pela Série C

Dois jogadores vetados pelo departamento médico do Paysandu na última rodada da Série C treinaram normalmente com a equipe nesta quinta-feira (9). Em imagens divulgadas pela assessoria de comunicação do Papão, o meia Serginho e o atacante Marcelo Toscano aparecem participando de atividades com bola. Com isso, os atletas podem reforçar o clube na próxima rodada da Terceirona.

Serginho e Toscano têm sido jogadores importantes na temporada do Paysandu em 2022. O meia acumula 11 partidas com a camisa bicolor e três gols marcados. Já o atacante tem 21 partidas e dois gols pelo Papão.

Serginho também participou de atividade com bola na Curuzu (John Wesley/ Ascom Paysandu)

Apesar dos retornos, outro jogador vetado pelo departamento médico na última partida da Série C, o lateral Igor Carvalho, deve continuar de fora da equipe. O jogador, que foi diagnosticado com uma lesão no joelho, ainda não voltou aos treinos com bola. Este deverá ser o único desfalque do Paysandu na rodada.

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam neste domingo (12), às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém, em partida válida pela 10ª rodada da Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.