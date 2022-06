Mikael explica como a 'gurizada bicolor' ajudou na adaptação ao Paysandu

A "gurizada" tem deixado Mikael mais confortável no Paysandu. O jogador, nascido em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, disse que tem contado com o apoio de jogadores do elenco bicolor que tiveram passagem pelo futebol gaúcho para se sentir mais "à vontade" longe de casa. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (9), no estádio da Curuzu, o volante do Papão falou sobre a adaptação a Belém nos últimos meses.

"Os guri são uma resenha do Rio Grande do Sul. É uma brincadeira que tenho com o João [Vieira], o Marlon e o José Aldo, que já jogaram lá. Com eles, venho me adaptando bem aqui. No Parazão começou difícil, porque conhecia a estrutura, mas nunca tinha jogado aqui. Mas agora já me identifico demais com o clube", disse.

A adaptação ao Papão é perceptível em campo. Desde que chegou, Mikael foi ganhando espaço na equipe até ser considerado titular absoluto pela comissão técnica, comandada por Márcio Fernandes. Com a confiança em alta, o volante falou sobre a preparação para a partida contra o Botafogo-PB, pela próxima rodada da Série B.

"Resta agora saber o que o professor Márcio vai nos passar. Sei só que temos que entrar em campo da mesma forma que entramos nos últimos jogos, propondo jogo e buscando a vitória desde o início. Se tudo der certo, vamos sair do gramado com mais três pontos", avaliou.

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam neste domingo (12), às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém, pela 10ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.