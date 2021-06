Assista: após atrasos, primeiro campo do CT do Paysandu já tem previsão de entrega

Enquanto o rival, o Remo, fechou a compra do Centro de Treinamento do Carajás, o Paysandu continua as obras para a inauguração do CT Raul Aguilera, localizado em Águas Lindas, Região Metropolitana de Belém. A equipe de O Liberal conversou com um dos engenheiros responsável pela obra Arnaldo Dopazo, para saber novas atualizações.

Veja imagens atuais da construção do CT do Paysandu

De acordo com Arnaldo, em breve, um dos gramados previstos para o CT deve ser entregue: "Temos a previsão de inaugurar o primeiro campo em 90 dias. Havia um anteprojeto para o CT. Neste momento realizamos a topografia e altimetria de todo o terreno. Após esta etapa faremos um estudo técnico que dará a viabilidade para desenvolver os projetos executivos", afirmou Arnaldo.

Etapa atual

Segundo Arnaldo, nos últimos meses, as obras enfrentaram diversos desafios, como a pandemia da covid-19 e também as chuvas do período do inverno amazônico. Com isso, ajustes foram necessários nos projetos do CT. Vale lembrar também que por problemas financeiros, o Paysandu chegou a realizar ações de marketing para arrecadar renda que ajudariam na continuidade da construção.

À reportagem, Arnaldo revelou a fase atual dos trabalhos: "Estamos abastecendo a obra com materiais básicos como: seixos de diversas granulometrias, areia, arenoso e já algum material para a drenagem. Iremos aproveitar o verão amazônico para intensificar a movimentação de terra e fazer aplicação deste material que já se encontra no CT. Nossa previsão é que em setembro teremos pelo menos um campo concluído. Vale ressaltar que grande parte deste material foram doados por torcedores do Paysandu, sócios ou não do clube", concluiu.